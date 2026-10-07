कागज पर 239, जमीन पर सिर्फ 163 बच्चे! सुपौल के किशनपुर के 6 स्कूलों में नामांकन और हाजिरी पर उठे सवाल

संवाद सूत्र, किशनपुर (सुपौल)। Supaul Government Schools Reality Check Fake Attendance: बिहार सरकार एक ओर प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नए-नए प्रयोग कर रही है, वहीं धरातल पर विद्यालय स्तर पर इसका कोई ठोस असर दिखाई नहीं दे रहा है।

मंगलवार को 'दैनिक जागरण' की विशेष पड़ताल टीम ने जब प्रखंड क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक प्राथमिक व उत्क्रमित मध्य विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, तो लगभग हर जगह एक सा ही निराशाजनक नजारा सामने आया। हाजिरी रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या और कक्षा में मौजूद बच्चों की वास्तविक स्थिति में भारी हेरफेर पाया गया। अधिकारियों के दावों के विपरीत विद्यालय प्रशासन कागजों पर उपस्थिति दिखाकर अपनी कमियों पर पर्दा डालने का प्रयास करता दिखा।

उपस्थिति रजिस्टर में फर्जीवाड़ा, दोपहर होते ही खाली होने लगते हैं क्लासरूम पड़ताल के क्रम में सुबह 11:45 बजे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हासा टोला सतारी दक्षिण में 144 नामांकित बच्चों के विरुद्ध 127 की हाजिरी दर्ज थी, जबकि मौके पर केवल 80 बच्चे मौजूद मिले। दोपहर 12:33 बजे उत्क्रमित मध्य विद्यालय हासा में 239 बच्चों की उपस्थिति दर्ज थी, पर केवल 163 बच्चे खाना खाते मिले।

वहीं, दोपहर 12:54 बजे उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलवा में 299 की हाजिरी के मुकाबले केवल 170 छात्र ही उपस्थित थे। इसके बाद दोपहर 01:29 बजे उत्क्रमित मध्य विद्यालय थरिया में 214 बच्चों की उपस्थिति दर्ज पाई गई, जबकि क्लास में केवल 130 बच्चे पढ़ रहे थे। प्राथमिक विद्यालय थरिया पुनर्वास और उत्क्रमित मध्य विद्यालय मलाढ़ में भी दर्ज हाजिरी की तुलना में 20 से 50 बच्चे गायब मिले।