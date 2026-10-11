सुपौल में प्लास्टिक कचरे से बनेगी सड़कें, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी नई दिशा

जागरण संवाददाता, सुपौल। जिले में प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण और उसके पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब सड़क निर्माण में प्रोसेस्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल सुनिश्चित करने की पहल की जा रही है।

इसको लेकर उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अभियंताओं एवं संवेदकों के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सड़क निर्माण में बिटुमिन के साथ प्रोसेस्ड प्लास्टिक के उपयोग तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि सुपौल जिले में पांच प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीडब्ल्यूएमयू) स्थापित हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक कचरा उपलब्ध है।

ऐसे में सड़क निर्माण कार्यों में इस संसाधन का उपयोग कर प्लास्टिक अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।

उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ प्रमंडल के अभियंताओं तथा संवेदकों को निर्देश दिया कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट से प्रोसेस्ड प्लास्टिक प्राप्त कर उसका उपयोग सुनिश्चित करें।