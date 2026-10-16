सुपौल में पुलिस का बड़ा एक्शन: आर्केस्ट्रा से 10 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू, 9 महिलाओं समेत 16 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सुपौल। आर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों से काम कराने वालों के ऊपर कानूनी डंडा चला। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में आर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों से दस नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है। इस मामले में संलिप्त 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में नौ महिला शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपाधीक्षक, विशेष अपराध सह पुलिस उपाधीक्षक साइबर गौरव गुप्ता के नेतृत्व में एएचटीयू, एसजेपीयू एवं महिला थाना पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया और कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।