गुलाबी ठंड में पसीना बहा रहीं सुपौल की बेटियां: खाकी वर्दी पहनने का ऐसा जुनून, सुबह 5 बजे पहुंच जाती हैं मैदान

सतीश कुमार आलोक, त्रिवेणीगंज (सुपौल)। बेटियों को अवसर, प्रोत्साहन और आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर सकती हैं।

शिक्षा, खेल, प्रशासन और पुलिस सेवा में बेटियां लगातार सफलता हासिल कर रही हैं। इसकी प्रेरक तस्वीर इन दिनों प्रखंड मुख्यालय स्थित ललित नारायण विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में देखने को मिल रही है।

गुलाबी ठंड की सुबह, जब अधिकतर लोग चादर में दुबके रहना पसंद करते हैं, तब बड़ी संख्या में बेटियां सुनहरे भविष्य का सपना लेकर मैदान पहुंचती हैं।

कोई दौड़ का अभ्यास करती है तो कोई गोला फेंक, हाई जंप और लॉन्ग जंप में अपनी क्षमता निखारती है। चेहरे पर थकान दिखती है, लेकिन खाकी वर्दी पहनने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जज्बा भी साफ नजर आता है।

इन छात्राओं के लिए मैदान केवल अभ्यास स्थल नहीं, बल्कि सपनों को साकार करने की पाठशाला बन गया है। बिहार पुलिस और दारोगा भर्ती में सफल होकर समाज की सुरक्षा और सेवा करने के लक्ष्य के साथ वे पिछले कई महीनों से नियमित अभ्यास कर रही हैं।