Bihar Weather: सुपौल में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा और बारिश से मिली गर्मी से राहत
सुपौल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली।
HighLights
तेज हवा और झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना।
उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली बड़ी राहत।
धान की फसल के लिए बारिश हुई फायदेमंद।
जागरण संवाददाता, सुपौल। रविवार की दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में छाए बादलों के बाद तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से शहर और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश से काफी राहत मिली।
बारिश के दौरान तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। रविवार की दोपहर तक मौसम सामान्य बना हुआ था। तेज धूप और उमस के कारण लोग गर्मी से परेशान थे। दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छाने लगे और कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने जोर पकड़ लिया।
तेज हवा और बारिश के कारण कुछ देर के लिए जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर आवाजाही कम हो गई और कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों व अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुक गए। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया।
हवा में ठंडक आने से लोगों को उमस से राहत मिली। बारिश थमने के बाद भी आसमान में बादल छाए रहे और मौसम सुहाना बना रहा। लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली।
बच्चों और युवाओं में बारिश को लेकर खासा उत्साह देखा गया। कई लोग बारिश के बाद बदले मौसम का आनंद लेते नजर आए।
अचानक बारिश शुरू होने से शहर की सड़कों पर कुछ समय के लिए सन्नाटा पसर गया। बाजार और प्रमुख सड़कों पर सामान्य दिनों की अपेक्षा लोगों की आवाजाही कम हो गई।
दोपहिया वाहन चालक बारिश से बचने के लिए दुकानों और शेड के नीचे खड़े हो गए। बारिश रुकने के बाद धीरे-धीरे सड़कों पर आवाजाही सामान्य होने लगी।
बारिश को किसानों के लिए भी राहत भरा माना जा रहा है। इस समय खेतों में धान की फसल लगी हुई है। बारिश से धान की फसल को पर्याप्त नमी मिलने की उम्मीद है।
किसानों के अनुसार, समय पर हुई यह बारिश फसल के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इससे खेतों में नमी बनी रहेगी और सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कुछ हद तक कम हो सकता है।
किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी आवश्यकता के अनुरूप बारिश होती रही तो धान की फसल के लिए यह काफी लाभदायक रहेगा। वहीं, मौसम में बदलाव से आम लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है।
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