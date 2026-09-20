Bihar Weather: सुपौल में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा और बारिश से मिली गर्मी से राहत

जागरण संवाददाता, सुपौल। रविवार की दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में छाए बादलों के बाद तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से शहर और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश से काफी राहत मिली।

बारिश के दौरान तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। रविवार की दोपहर तक मौसम सामान्य बना हुआ था। तेज धूप और उमस के कारण लोग गर्मी से परेशान थे। दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छाने लगे और कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने जोर पकड़ लिया।

तेज हवा और बारिश के कारण कुछ देर के लिए जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर आवाजाही कम हो गई और कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों व अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुक गए। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया।

हवा में ठंडक आने से लोगों को उमस से राहत मिली। बारिश थमने के बाद भी आसमान में बादल छाए रहे और मौसम सुहाना बना रहा। लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली।