45 दिनों में तैयार और ₹50 तक दाम: सुपौल में पारंपरिक खेती छोड़ सब्जी उगा रहे किसान, अगेती गोभी बदल रही तकदीर
Supaul Vegetable Farming: सुपौल के अमहा और आसपास के किसान पारंपरिक खेती छोड़ अगेती फूलगोभी जैसी नकदी फसलों की ओर ...और पढ़ें
HighLights
सुपौल के किसान पारंपरिक खेती छोड़ नकदी फसलों की ओर।
अगेती फूलगोभी 45-50 दिनों में तैयार, ₹50/किलो तक दाम।
कम लागत, अधिक मुनाफे से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी।
संवाद सूत्र, लौकहा बाजार (सुपौल)। Supaul Vegetable Farming: सुपौल सदर प्रखंड क्षेत्र के अमहा, लक्ष्मीनियां, चौघारा, आजान सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में किसान अब पारंपरिक धान और गेहूं की खेती से हटकर नकदी फसलों (कैश क्रॉप्स) की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। कम समय, सीमित लागत और बेहतर मुनाफे को देखते हुए बड़ी संख्या में किसानों ने सब्जियों की व्यावसायिक खेती को आजीविका का मुख्य जरिया बना लिया है।
इन दिनों क्षेत्र के खेतों में अगेती (अगता) फूलगोभी की रोपाई का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। सुबह से लेकर देर शाम तक किसान खेतों में मेड़ बनाकर गोभी के छोटे पौधे लगाने में जुटे हुए हैं। किसानों के अनुसार, अगेती गोभी रोपाई के महज 45 से 50 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है। सीजन की शुरुआत में बाजार में आवक कम होने के कारण यह 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक आसानी से बिक जाती है, जबकि मुख्य सीजन में गोभी का भाव गिरकर 10 से 15 रुपये प्रति किलो ही रह जाता है।
कम लागत में अधिक कमाई, बदल रही किसानों की आर्थिक स्थिति
अमहा पंचायत के किसान संतोष मेहता ने बताया कि बाजार में खाद और उन्नत बीज की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, इसके बावजूद अगेती सब्जियों की खेती से अच्छा शुद्ध मुनाफा मिल जाता है।
सुपौल सदर प्रखंड के अमहा, लक्ष्मीनियां, चौघारा, आजान आदि गांवों में नकदी फसलों की ओर बढ़ा किसानों का रुझान
अगता (अगेती) गोभी की रोपाई जोरों पर; 45 से 50 दिनों में तैयार होकर बाजार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक बिकने की उम्मीद
पारंपरिक धान-गेहूं के मुकाबले कम लागत और कम समय में मिल रहा अधिक मुनाफा, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार
खाद-बीज की बढ़ती कीमतों के बावजूद अनुकूल मौसम से इस बार बंपर पैदावार की आस लगाए हैं किसान
वहीं लक्ष्मीनियां गांव के किसान अजय मेहता का कहना है कि पहले वे केवल धान और गेहूं की खेती करते थे, जिसमें सालभर मेहनत और लागत के बावजूद अपेक्षाकृत आमदनी काफी कम होती थी। अब गोभी, बैंगन, हरी मिर्च जैसी नकदी फसलों के जरिए नियमित आय हो रही है, जिससे परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसानी से निकल जाता है।
उन्नत बीजों से नर्सरी तैयार, मौसम से बंपर पैदावार की आस
चौघारा और आजान गांव में भी दर्जनों किसानों ने अपने स्तर पर उन्नत किस्म के बीजों से गोभी की नर्सरी तैयार कर खेतों में रोपाई का कार्य शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि कभी-कभी बाजार में अचानक भाव गिरना चिंता का विषय बनता है, लेकिन इस बार अनुकूल मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर उत्पादन और अच्छे बाजार भाव मिलने की पूरी उम्मीद है।