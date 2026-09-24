सुपौल DTO Office में निगरानी का बड़ा छापा; 15000 घूस लेते डेटा ऑपरेटर नंदलाल रंगेहाथ गिरफ्तार, कार ट्रांसफर का मामला

जागरण संवाददाता, सुपौल।Supaul DTO Office Vigilance Raid: बिहार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने गुरुवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की है। सुपौल स्थित जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में औचक छापेमारी करते हुए निगरानी की टीम ने वहां कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर नंदलाल कुमार को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

अचानक हुई इस कार्रवाई से परिवहन कार्यालय परिसर और अन्य कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया।जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई शिकायतकर्ता मो. अजहर अली के आवेदन पर की गई है। अजहर अली ने दिल्ली नंबर की एक वैगनआर कार खरीदी थी और उसका ट्रांसफर बिहार के स्थानीय परिवहन नंबर पर कराने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन दिया था।

वाहन ट्रांसफर और कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के एवज में कार्यालय के डेटा ऑपरेटर नंदलाल कुमार द्वारा 15 हजार रुपये की अवैध राशि (रिश्वत) की मांग की जा रही थी। शिकायत के बाद निगरानी ने बिछाया जाल परेशान होकर पीड़ित ने इसकी विधिवत शिकायत पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की। निगरानी विभाग ने मामले का गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में निगरानी की एक विशेष धावा दल (ट्रैपिंग टीम) का गठन किया गया।

योजना के तहत गुरुवार दोपहर जैसे ही परिवादी मो. अजहर अली ने डीटीओ कार्यालय के अंदर डेटा ऑपरेटर नंदलाल कुमार को केमिकल लगे 15 हजार रुपये के नोट थमाए, पहले से सादे लिबास में तैनात निगरानी टीम ने उसे रंगेहाथ दबोच लिया। टीम ने तत्काल उसके हाथ धुलवाए, जिससे रंग लाल हो गया और घूस लेने का पुख्ता प्रमाण मिल गया।