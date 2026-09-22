कम मेहनत, ज्यादा मुनाफा! फिर भी हाशिए पर बिहार में मरुआ की खेती 

संवाद सूत्र, लौकहा बाजार (सुपौल)। आधुनिक खेती में अधिक उत्पादन देने वाली और हाइब्रिड फसलों पर बढ़ते जोर के कारण कई पारंपरिक एवं पौष्टिक फसलें धीरे-धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं।

इन्हीं में से एक है मरुआ की फसल। तीन दशक पहले तक बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली यह फसल आज किसानों के खेतों से लगभग गायब होती जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि मरुआ की खेती कम लागत में होती थी और यह प्रतिकूल मौसम को भी आसानी से झेलने वाली फसल मानी जाती थी। इसके बावजूद आज अधिकांश किसान इसकी खेती नहीं कर रहे हैं, जिससे इसका उत्पादन लगातार घट रहा है।

मरुआ में होती है आयरन की प्रचुर मात्रा डा. रामचंद्र बताते हैं कि मरुआ अत्यंत पौष्टिक अनाज है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे एनीमिया की समस्या कम होती है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी माना जाता है, वहीं मधुमेह के मरीजों के लिए भी इसे उपयोगी है। बुजुर्गों का कहना है कि मरुआ की रोटी खाने वालों को पेट संबंधी बीमारियां कम होती थीं। आज स्थिति यह है कि मरुआ की रोटी खाना तो दूर, इसका दर्शन भी दुर्लभ हो गया है।

कहते हैं किसान किसान जयनाथ यादव, लालो यादव, जयनारायण यादव, उपेंद्र मेहता और रवि शर्मा बताते हैं कि मरुआ की रोपाई जेठ और आषाढ़ महीने में की जाती है। धान की तरह पहले इसकी नर्सरी (बिचड़ा) तैयार की जाती है, फिर रोपाई होती है।