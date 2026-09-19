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कोसी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी: वीरपुर बराज पर 1.52 लाख क्यूसेक पानी दर्ज, 18 गेट खोले गए

By Praveen Kumar Mishra Edited By: Nishant Bharti
Published: Sat, 19 Sep 2026 06:14 PM (IST)

कोसी नदी के जलस्तर में शुक्रवार रात से शनिवार दोपहर तक उतार-चढ़ाव जारी रहा। वीरपुर बराज पर 1.52 लाख क्यूसेक पानी दर्ज किया गया और 18 गेट खोले गए।

कोसी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

कोसी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।

  2. वीरपुर बराज पर 1.52 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया।

  3. बराज के 18 गेट खोलकर पानी डाउनस्ट्रीम में छोड़ा गया।

संवाद सहयोगी, वीरपुर (सुपौल)। कोसी नदी के जलस्राव में एक बार फिर उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। शुक्रवार की रात से शनिवार दोपहर तक नदी के जलस्तर में लगातार परिवर्तन दर्ज किया गया। शनिवार दोपहर दो बजे बराहक्षेत्र में 1,10,200 क्यूसेक जलस्राव स्थिर क्रम में दर्ज किया गया, जबकि कोसी बराज पर 1,52,980 क्यूसेक जलस्राव स्थिर क्रम में रिकार्ड किया गया। इसमें से 1,48,980 क्यूसेक पानी कोसी बराज के डाउन स्ट्रीम में पास आउट कराया जा रहा था।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात 12 बजे कोसी बराज पर 1,53,075 क्यूसेक जलस्राव स्थिर क्रम में तथा बराहक्षेत्र में 98,150 क्यूसेक जलस्राव घटते क्रम में दर्ज किया गया। दोनों स्थानों पर जलस्राव में कमी का सिलसिला शनिवार सुबह पांच बजे तक जारी रहा। 

सुबह पांच बजे बराहक्षेत्र में 96,125 क्यूसेक जलस्राव

सुबह पांच बजे बराहक्षेत्र में 96,125 क्यूसेक जलस्राव स्थिर क्रम में तथा कोसी बराज पर 1,46,065 क्यूसेक जलस्राव स्थिर क्रम में दर्ज किया गया। इसमें से 4,000 क्यूसेक पानी नहर में छोड़े जाने के बाद 1,42,065 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में पास आउट कराया गया। 

सुबह सात बजे बराहक्षेत्र में जलस्राव बढ़कर 1,13,400 क्यूसेक पहुंच गया। वहीं कोसी बराज पर 1,46,065 क्यूसेक जलस्राव स्थिर क्रम में दर्ज किया गया। इसमें से 4,000 क्यूसेक पानी नहर में देने के बाद 1,42,065 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा गया। 

सुबह आठ बजे बराहक्षेत्र में 1,11,000 क्यूसेक जलस्राव 

सुबह आठ बजे बराहक्षेत्र में 1,11,000 क्यूसेक जलस्राव घटते क्रम में दर्ज किया गया, जबकि कोसी बराज पर जलस्राव बढ़कर 1,74,380 क्यूसेक पहुंच गया। इसमें से 4,000 क्यूसेक पानी पश्चिमी नहर में देने के बाद 1,70,380 क्यूसेक पानी बराज के डाउन स्ट्रीम में पास आउट कराया गया। 

सुबह 11 बजे बराहक्षेत्र में 1,11,000 क्यूसेक जलस्राव घटते क्रम में और कोसी बराज पर 1,52,980 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। इसमें से 1,48,980 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा गया। 

दोपहर 12 बजे दोनों स्थानों पर जलस्राव स्थिर रहा। बराहक्षेत्र में 1,11,000 क्यूसेक और कोसी बराज पर 1,52,980 क्यूसेक जलस्राव दर्ज किया गया। बराज से 1,48,980 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में पास आउट कराया गया। 

दोपहर दो बजे तक बराहक्षेत्र में 1,10,200 क्यूसेक जलस्राव

दोपहर दो बजे तक बराहक्षेत्र में 1,10,200 क्यूसेक जलस्राव स्थिर क्रम में रहा। कोसी बराज पर 1,52,980 क्यूसेक जलस्राव स्थिर क्रम में दर्ज किया गया। बराज के 18 गेट खोलकर 1,48,980 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में पास आउट कराया जा रहा था।

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