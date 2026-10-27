सिवान में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम

जागरण संवाददाता, सिवान। मैरवा थाना क्षेत्र के पटखौली गांव में मंगलवार की सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुटने लगी।

देखते ही देखते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। युवती की पहचान सूर्यपुरा गांव की रहने वाली के रूप में बताई जा रही है। लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही घटना की जानकारी मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। युवती टावर पर क्यों चढ़ी है, इसकी स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है।

बताया जा रहा है कि युवती फिलहाल कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ऐसे में उसके टावर पर चढ़ने के कारणों को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। टावर पर चढ़ने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं घटनास्थल पर मौजूद लोग युवती को नीचे उतारने की कोशिश और उसके सुरक्षित उतरने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, पुलिस टीम भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। युवती के टावर पर चढ़ने की घटना से इलाके में कौतूहल का माहौल बना हुआ है।