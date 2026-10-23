'अब मैं कहां जाऊं...', सिवान जंक्शन पर रेलवे टावर पर चढ़ी पत्नी, 2 घंटे मचा रहा हड़कंप

जागरण संवाददाता, सिवान। सिवान जंक्शन परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक महिला रेलवे के माइक्रोवेव टावर पर चढ़ गई।

महिला को टावर पर चढ़ा देख रेलवे कर्मचारियों ने आरपीएफ और जीआरपी को सूचना दी। इसके बाद पुलिस के साथ अग्निशमन विभाग और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची।

करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद महिला को नीचे उतारा गया। इस दौरान चोट लगने के कारण पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई।

महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बंधुपुर निवासी अंजू राजभर (29) के रूप में हुई है। अंजू ने बताया कि करीब चार वर्ष पहले उसने धनौती थाना क्षेत्र के मूड़ा गांव निवासी गुड्डू यादव से मंदिर में शादी की थी।

इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। हालांकि, पति के स्वजन को यह शादी मंजूर नहीं थी। इस कारण परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। मारपीट के बाद जंक्शन पर छोड़कर भागा पति अंजू के अनुसार, शुक्रवार को पति और ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पति उसे सिवान जंक्शन लेकर पहुंचा और साथ रखने से इनकार करते हुए अपने घर चले जाने को कहा।