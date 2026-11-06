गांव की पगडंडियों से निकलकर संभाली बिहार क्रिकेट टीम की कमान, सिवान की वैदेही ने किया कमाल

संवाद सूत्र, रघुनाथपुर (सिवान)। सुदूर ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी बेटियां भी अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकती हैं।

इसका उदाहरण रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के लौकिपुर गांव निवासी वैदेही यादव ने पेश किया है। साधारण परिवार में परवरिश पाने वाली वैदेही ने महिला क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे रघुनाथपुर प्रखंड और सिवान जिले का मान बढ़ाया है।

वैदेही यादव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) की ओर से घोषित अंडर-23 महिला टी-20 टीम की कप्तान बनाई गई हैं। उन्हें आगामी टूर्नामेंट के शुरुआती दो मुकाबलों में बिहार टीम की कमान सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 14 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है।

वैदेही के लिए यह उपलब्धि एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष, निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण की कहानी है। साबित की प्रतिभा ग्रामीण परिवेश से निकलकर उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित की है। वह इससे पहले भी कई बार बिहार महिला क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। अब अंडर-23 टीम की कप्तानी मिलना उनके खेल सफर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।