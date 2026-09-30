सिवान में विशिष्ट शिक्षकों को जल्द मिलेगा बकाया वेतन, शिक्षा विभाग ने शुरू किया प्रोसेस  

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों के आंशिक अथवा बकाया वेतन के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्थापना संभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किया है।

डीपीओ स्थापना की ओर से जारी पत्र में संबंधित शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने को कहा गया है। निर्देश के अनुसार दूसरे जिले या प्रखंड से स्थानांतरित होकर जिले में आए वैसे विशिष्ट शिक्षकों का भी ब्योरा तैयार किया जाएगा, जिनका आंशिक या बकाया वेतन किसी कारण से लंबित है। इसके अलावा अन्य कारणों से भुगतान रुके शिक्षकों को भी सूची में शामिल किया जाएगा।