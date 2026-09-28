कपड़ों की आड़ में चंडीगढ़ से लाई जा रही शराब की खेप, सिवान में 9600 बोतल के साथ पकड़ा गया कंटेनर

संवाद सूत्र, गुठनी (सिवान)। गुठनी पुलिस ने सोमवार की सुबह गुठनी चौराहे से एक कंटेनर पर लदे भारी मात्रा में शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए मैरवा प्रभाग के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया की पुलिस को गुप्त सूचना मिली की कंटेनर में कंबल व कपड़े की आड में भारी मात्र में शराब की तस्कारी की जा रही है।

सूचना के अनुसार पुलिस ने जाल बिछाकर चेक पोस्ट से गुठनी चौराहे तक छोटे बड़े सभी वाहनों का जांच पड़ताल शुरू कर दिया। जांच के दौरान गुठनी चौराहे पर एक कंटेनर से कंबल कपड़े के आड़ में लगभग 200 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया।