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पटना में सड़क पर उतरे किसान-मजदूर और छात्र, गांधी मैदान से मार्च; जेपी गोलंबर पर बैर‍िकेड‍िंग तोड़ डाकबंगला पहुंचे

By vidya sagar Edited By: vyas Chandra
Published: Mon, 28 Sep 2026 12:07 PM (IST)

पटना में सोमवार को बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के छात्र और मजदूर-किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़क पर ...और पढ़ें

गांधी मैदान से लोकभवन की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारि‍सयाें को रोकने का प्रयास करती पुल‍िस। जागरण

गांधी मैदान से लोकभवन की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारि‍सयाें को रोकने का प्रयास करती पुल‍िस। जागरण

HighLights

  1. बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के छात्र स्थायी कुलपति की मांग पर।

  2. मजदूर-किसान महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़-सूखा के स्थायी समाधान हेतु प्रदर्शन।

  3. प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़ डाकबंगला चौराहा पहुंचे।

जागरण संवाददाता, पटना। अलग-अलग मांगों को लेकर बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्‍थ साइंस (BUHS) एवं मजदूर-क‍िसान संगठन सोमवार को सड़क पर उतरे। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के 12 जनसंगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर गांधी मैदान से लोकभवन मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के कारण गांधी मैदान के चारों ओर यातायात व्‍यवस्था ठप पड़ गई है। 

जेपी गोलंबर पर पुलिस ने की बैर‍िकेड‍िंग  

गांधी मैदान से शुरू होनेवाले किसान-मजदूर संगठनों के राजभवन मार्च और छात्रों के सीएम हाउस घेराव के एलान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं। हालांक‍ि प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोलंबर पर बैर‍िकेड‍िंग तोड़ दी।  

करीब 200 पुलिसकर्मि‍यों को वहां लगाया गया था लेकिन प्रदर्शनकारी डाकबंगला चौराहा पहुंच गए।   

Protest 2

कई संगठनों की ओर से न‍िकाला जा रहा मार्च 

सीपीआई-एमएल समेत वामदलों एवं मजदूर संगठन बाढ़-सुखाड़ के स्‍थायी समाधान, महंगाई और बेरोजगारी आदि के मुद्दे पर आंदोल कर रहे हैं। 

प्रदर्शन में किसान सभा, खेत मजदूर यून‍ियन, ट्रेड यूनियन, आईसा, बिहार मह‍िला समाज समेत अन्‍य संगठन शाम‍िल हैं। उधर BUHS के छात्र स्‍थायी कुलप‍त‍ि एवं सेशन न‍ियम‍ित कि‍ए जाने की मांग कर रहे हैं।  

 