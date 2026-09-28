जागरण संवाददाता, पटना। अलग-अलग मांगों को लेकर बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्‍थ साइंस (BUHS) एवं मजदूर-क‍िसान संगठन सोमवार को सड़क पर उतरे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के 12 जनसंगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर गांधी मैदान से लोकभवन मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के कारण गांधी मैदान के चारों ओर यातायात व्‍यवस्था ठप पड़ गई है।

जेपी गोलंबर पर पुलिस ने की बैर‍िकेड‍िंग

गांधी मैदान से शुरू होनेवाले किसान-मजदूर संगठनों के राजभवन मार्च और छात्रों के सीएम हाउस घेराव के एलान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं। हालांक‍ि प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोलंबर पर बैर‍िकेड‍िंग तोड़ दी।