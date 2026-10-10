सिवान में 3.31 लाख लोगों के खाते में आए ₹37.61 करोड़, CM सम्राट ने एक क्लिक में ट्रांसफर की पेंशन की राशि  

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के तीन लाख 31 हजार 744 पेंशनधारियों के बैंक खातों में सितंबर माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि भेजी गई। शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए पेंशन राशि हस्तांतरित की।

इसके तहत जिले के लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 37.61 करोड़ रुपये भेजे गए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में किया गया, जहां बड़ी संख्या में पेंशनधारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपेंद्र यादव, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक मिनहाजुद्दीन, आइसीडीएस की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता की भी विस्तृत जानकारी दी गई। छह योजनाओं के लाभार्थियों को मिली पेंशन की राशि सहायक निदेशक ने बताया कि जिले में छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत राशि का हस्तांतरण किया गया। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 64 हजार 227 लाभार्थियों को सात करोड़ छह लाख 49 हजार 700 रूपये और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के एक लाख 86 हजार 282 लाभार्थियों को 20 करोड़ 49 लाख 10 हजार 200 रुपये भेजे गए।

इसी प्रकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 10 हजार 494 लाभार्थियों को एक करोड़ 15 लाख 42 हजार 400 रुपये तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 40 हजार 528 लाभार्थियों को चार करोड़ 45 लाख 80 हजार 800 रुपये दिए गए।