सिवान में मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी पर एक्शन, दरौली के प्रखंड साधनसेवी बर्खास्त  

जागरण संवाददाता, सिवान। मध्याह्न भोजन योजना में कथित अनियमितताओं के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, पटना ने दरौली प्रखंड के प्रखंड साधनसेवी रंजीत कुमार ठाकुर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।

निदेशालय स्तर पर गठित जांच टीम की रिपोर्ट और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की टिप्पणी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

विभागीय जांच में रंजीत कुमार ठाकुर पर पद का दुरुपयोग करने, स्थानांतरण के बाद भी कार्यभार नहीं सौंपने, जिला कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने और अपने व पत्नी के नाम पर वाहन भाड़े से आर्थिक लाभ लेने के आरोप सामने आए हैं।