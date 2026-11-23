सिवान में बंपर जॉब्स: V.M. हाईस्कूल में 3 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला, 20+ कंपनियां करेंगी सीधी भर्ती
सिवान में 3 दिसंबर को जिला स्तरीय रोजगार मेला लगेगा, जिसमें 20 से अधिक निजी कंपनियां भाग लेंगी। यह युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर और स्वरोजगार की जानकारी प्रदान करेगा, जिसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
HighLights
3 दिसंबर को सिवान में जिला स्तरीय रोजगार मेला।
20 से अधिक निजी कंपनियां देंगी रोजगार के अवसर।
पंजीकरण अनिवार्य, स्वरोजगार योजनाओं की भी जानकारी।
जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय की ओर से आगामी तीन दिसंबर को एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा।
इसका आयोजन शहर के वीएम हाईस्कूल सह राजकीय इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक होगा।
जिला नियोजनालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस मेले में 20 से अधिक निजी कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, प्लाईवुड इंडस्ट्री और गुड्स डिलीवरी समेत विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां शामिल होंगी।
मेले में युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
निबंधन कराना अनिवार्य
जिला नियोजन पदाधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का बिहार सरकार के रोजगार सेतु पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है।
इच्छुक अभ्यर्थी डब्लू डब्लू डब्लू डॉट डीईटी जाब डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट डाट इन (www.detjob.bihar.government.in) पर निशुल्क निबंधन करा सकते हैं। इसके अलावा जिला नियोजनालय कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बायोडाटा और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ मेले में पहुंचने की सलाह दी गई है।
मेले में स्वरोजगार और स्टार्टअप से जुड़ी योजनाओं के लिए भी निशुल्क आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिला नियोजनालय ने जिले के अधिक से अधिक युवाओं से मेले में शामिल होकर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है।