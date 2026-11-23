जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय की ओर से आगामी तीन दिसंबर को एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा।

इसका आयोजन शहर के वीएम हाईस्कूल सह राजकीय इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक होगा। जिला नियोजनालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस मेले में 20 से अधिक निजी कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, प्लाईवुड इंडस्ट्री और गुड्स डिलीवरी समेत विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां शामिल होंगी।