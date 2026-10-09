सिवान में आभूषण कारोबारी से 20 लाख की लूट, दो बाइक पर आए चार थे 4 बदमाश; फायरिंग से दहशत

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। सिवान के दारौंदा थाना क्षेत्र के डिब्बी-जलालपुर मार्ग पर शुक्रवार की शाम दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने आभूषण कारोबारी से 20 लाख के गहने और रुपये लूट लिए।

विरोध करने पर बदमाशों ने व्यवसायी को पिस्टल के बट से मार कर घायल कर दिया और घटना को अंजाम देकर सभी बदमाश डिब्बी बाजार की ओर फरार हो गए।

इस घटना के दौरान दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने कुछ राउंड हवाई फायरिंग भी की। घायल व्यवसायी की पहचान शिवजी प्रसाद के पुत्र रत्नेश कुमार के रूप में हुई है। सूचना प्रेषण तक पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची थी।