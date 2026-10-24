सिवान पटाखा ब्लास्ट के बाद एक्शन में DM, पूरे जिले में आज से चलेगा छापामारी अभियान

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में अवैध रूप से पटाखा निर्माण के दौरान हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है।

हादसे के बाद प्रशासन ने जिलेभर में अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

शनिवार से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत संदिग्ध ठिकानों की जांच कर अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थानाध्यक्षों और अग्निशमन पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के ठिकानों की पहचान कर जांच करने का निर्देश दिया है।