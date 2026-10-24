सिवान पटाखा ब्लास्ट के बाद एक्शन में DM, पूरे जिले में आज से चलेगा छापामारी अभियान
सिवान के आलमपुर गांव में अवैध पटाखा निर्माण के दौरान हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है।
HighLights
अवैध पटाखा निर्माण विस्फोट में तीन लोगों की मौत।
जिला प्रशासन ने सघन छापेमारी अभियान शुरू किया।
अवैध पटाखा कारोबारियों पर होगी कठोर कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में अवैध रूप से पटाखा निर्माण के दौरान हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है।
हादसे के बाद प्रशासन ने जिलेभर में अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
शनिवार से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत संदिग्ध ठिकानों की जांच कर अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थानाध्यक्षों और अग्निशमन पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के ठिकानों की पहचान कर जांच करने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों को अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।
जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने बताया कि शनिवार से जिलेभर में सघन छापेमारी और जब्ती अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध पटाखा कारोबार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अभियान के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिले में अवैध पटाखा कारोबार पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है।
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