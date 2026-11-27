संवाद सूत्र, सिसवन (सिवान)। सिसवन प्रखंड मुख्यालय में कार्यालय उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज बीस सूत्री अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह शुक्रवार को अपने सदस्यों एवं समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय के सामने फर्श पर बैठ गए।

संजीव कुमार सिंह भाजपा मंडल अध्यक्ष भी हैं। उनके इस विरोध के बाद प्रखंड परिसर में कुछ देर तक असहज स्थिति बनी रही। इसके बाद बीडीओ ने मान मनौव्‍वल का प्रयास किया।

बताया जाता है कि शुक्रवार को बीस सूत्री की बैठक थी। इसी के लिए अध्‍यक्ष और सदस्‍य पहुंचे थे। इसके बाद वे फर्श पर बैठ गए।

2 वर्षों बाद भी नहीं मिला कार्यालय

उनका कहना था क‍ि बीस सूत्री कमेटी का गठन हुए करीब दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक अध्यक्ष के लिए अलग कार्यालय की व्यवस्था नहीं की गई है।