सिवान में मालवीय चौक के पास बनेगा मॉडर्न पार्क, विभाग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी

जागरण संवाददाता, सिवान। शहर के मालवीय चौक के समीप आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क बनाने की दिशा में नगर परिषद ने पहल तेज कर दी है।

पार्क निर्माण के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह निर्णय नगर परिषद की समीक्षा बैठक में लिया गया।

बैठक में शहर की साफ-सफाई, विकास योजनाओं और नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

प्रस्तावित पार्क में बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, ओपन जिम, आकर्षक लाइटिंग, बैठने की बेहतर व्यवस्था, हरियाली और पैदल पथ जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने कहा कि पार्क बनने से शहरवासियों को बेहतर सार्वजनिक स्थल मिलेगा और क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी।

इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। नियमित कचरा उठाव, नालियों की सफाई, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने तथा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए।