संवाद सूत्र, बसंतपुर (सिवान)। सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कोड़र गांव में मानवता को तार करने वाली घटना हुई है। एक वृद्धा को भूखे प्यासे रखने के बाद उसकी हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया गया है। मृतका भगवान प्रसाद की साठ वर्षीया पत्नी बचिया देवी बताई जाती हैं।

मामले में पतोहू मोख्तार प्रसाद की पत्नी रेखा देवी के आवेदन पर छह लोगों पर हत्या व शव गायब करने का आरोप लगाया गया है। आवेदन के बाद पुलिस ने 22 नवंबर को प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सभी आरोपित घर छोड़कर फरार हैं।

हत्या कर शव कमरे में छिपाकर रखा रेखा देवी ने आवेदन में कहा है कि उसके भैसूर वकील प्रसाद व उनकी पत्नी मीरा देवी, पुत्र बिट्टू कुमार व विक्की कुमार, पुत्री दिव्या कुमारी के अलावा सारण जिले के सहाजितपुर थाना क्षेत्र के मानोपाली निवासी लालबाबू प्रसाद के पुत्र रंजीत कुमार ने साजिश के तहत उसकी सास की भूमि हड़पने की नीयत से सभी ने उसकी सास को बंधक बना कर उन्हें एक सप्ताह तक घर में बंधक बना भूखे प्यासे रखा और उनकी हत्या कर शव कमरे में छिपाकर रख दिया।

जानकारी मिलने पर जब उसने पूछताछ की तो उनलोगों ने कुछ भी नहीं बताया और सभी लोग चोरी-चुपके शव लेकर कहीं चले गए। जब मैंने अपनी सास से मिलने की बात कही तो आनाकानी की और किसी अन्य ग्रामीण को मेरी सास से नहीं मिलने दिया गया।