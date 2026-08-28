अमृतसर-जयनगर से लेकर दरभंगा-नई दिल्ली तक कई ट्रेनें होंगी प्रभावित, यात्रा से पहले जरूर पढ़ें यह खबर

जागरण संवाददाता, सिवान। गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेलखंड पर गोरखपुर कैंट-उनौला के बीच 7.64 किलोमीटर लंबे रेलपथ के दोहरीकरण कार्य के चलते 31 अगस्त से चार सितंबर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

दोहरीकरण कार्य की कमीशनिंग के लिए प्री-नॉन इंटरलाकिंग और नॉन इंटरलाकिंग कार्य कराया जाएगा। तीन सितंबर को रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) निरीक्षण करेंगे।

इस दौरान कई सवारी गाड़ियां रद रहेंगी, जबकि कई महत्वपूर्ण मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। कुछ ट्रेनों का परिचालन बीच रास्ते में समाप्त या वहीं से शुरू होगा।

सिवान-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ियां रद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 31 अगस्त से चार सितंबर तक 55036 गोरखपुर कैंट-सिवान और 55035 सिवान-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

इसी अवधि में 55037/55038 सिवान-थावे-सिवान सवारी गाड़ी का परिचालन भी नहीं होगा। एक से तीन सितंबर तक 55055 छपरा-नकहा जंगल और 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी भी रद रहेगी।

कई एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग बदलेंगे

एक सितंबर को अमृतसर से चलने वाली 14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस बाराबंकी-अयोध्या कैंट-वाराणसी-मऊ-भटनी होकर चलेगी।

इसके कारण गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर और देवरिया सदर समेत कई स्टेशनों पर इसका ठहराव नहीं होगा। दो और तीन सितंबर को चलने वाली 14673 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इससे सिवान क्षेत्र के यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

दो सितंबर को चलने वाली 13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस छपरा-वाराणसी-अयोध्या कैंट-बाराबंकी होकर चलेगी। इस ट्रेन का सिवान, मैरवा, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती और गोंडा समेत कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा। वहीं, एक सितंबर की 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस बाराबंकी-अयोध्या कैंट-वाराणसी-मऊ-भटनी होकर चलेगी। 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस दो और तीन सितंबर को, 15565 ललितग्राम-नई दिल्ली एक्सप्रेस तीन सितंबर को तथा 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस एक और दो सितंबर को परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इन ट्रेनों का सिवान, मैरवा, देवरिया सदर और गोरखपुर समेत कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।