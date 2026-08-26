सितंबर में बदल जाएगा कई ट्रेनों का रूट, धनबाद-पटना इंटरसिटी अब गया होकर चलेगी

जागरण संवाददाता, गयाजी। पूर्व रेलवे के मुगमा स्टेशन पर रीमाॅडलिंग कार्य के चलते सितंबर में कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।

इसका असर गया से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। रेलवे ने धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों को निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित रूट से चलाने का निर्णय लिया है।

रेलवे के अनुसार, 13331 धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस 24 से 27 सितंबर तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इन चार दिनों में ट्रेन धनबाद से गया होते हुए पटना पहुंचेगी।

इसी तरह 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस भी 24 से 27 सितंबर तक पटना-गया-धनबाद मार्ग से संचालित की जाएगी।

इस बदलाव से गया के यात्रियों को इन दिनों धनबाद और पटना के बीच आने-जाने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। इंटरसिटी के मार्ग परिवर्तन से गया स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभ होगा।

शक्तिपुंज एक्सप्रेस का भी बदला मार्ग

मुगमा स्टेशन पर चल रहे कार्य का असर 11447 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस और 11448 हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस के परिचालन पर भी पड़ेगा। दोनों ट्रेनों को भी निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित रूट से चलाया जाएगा।

रेलवे के मुताबिक, शक्तिपुंज एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से पतरातू, बरकाकाना, कोडरमा, महेशमुण्डा, मधुपुर और सीतारामपुर होकर चलेगी। इसके कारण इन ट्रेनों के नियमित मार्ग और यात्रा समय में बदलाव हो सकता है। यात्रा से पहले परिचालन की स्थिति जांचने की अपील रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि निर्धारित तिथि में यात्रा करने से पहले संबंधित ट्रेन के परिचालन की स्थिति और उसके निर्धारित रूट की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।