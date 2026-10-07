सिवान में नौनिहालों को मिलेगा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र: किचेन, मेडिकल रूम और बाथरूम से होंगे लैस 

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। दारौंदा प्रखंड में नौनिहालों के लिए सुविधासंपन्न आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जी राम जी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। करीब 9 लाख 45 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इन केंद्रों में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराने की योजना है।

प्रस्तावित केंद्रों में किचेन, हॉल, मेडिकल कक्ष, मुक्तांगन और बाथरूम जैसी सुविधाएं रहेंगी। करीब 30 से 50 वर्गमीटर क्षेत्र में केंद्रों के निर्माण की योजना है। कायाकल्प अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर और सुविधा संपन्न बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

दारौंदा प्रखंड में कुल 215 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में दारौंदा प्रखंड में कुल 215 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें करीब 135 केंद्र किराये के भवनों में चल रहे हैं, जबकि 13 केंद्र टैग भवनों में संचालित हैं। ऐसे में नए भवनों के निर्माण से किराये के भवनों में चल रहे केंद्रों को स्थायी परिसर मिलने का रास्ता साफ होगा।