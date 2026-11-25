संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक अनुशासन मजबूत करने और बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अब विद्यालय अवधि में शिक्षकों को बैठक, प्रशिक्षण, वीडियो कांफ्रेंसिंग या कार्यशाला में नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही किसी शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर उसी दिन वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी, ताकि कोई भी कक्षा बिना शिक्षक के नहीं रहे।

इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने 23 नवंबर 2026 को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम विभाग ने सिवान, गोपालगंज, जमुई, दरभंगा और पटना सहित विभिन्न जिलों के विद्यालयों के भ्रमण के दौरान सामने आई कमियों के आधार पर यह कदम उठाया है।