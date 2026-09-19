सिवान के स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर की भर्ती, 28 सितंबर से शुरू होगा आवेदन

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर तैयारी जोर-शोर से शुरू हो गई है। ॉ

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जिले की 17 नियोजन इकाइयों को पत्र जारी कर विभागीय समय-सारणी के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 163 रिक्त पदों पर नियुक्ति होनी है।

चयनित अभ्यर्थियों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 25 सितंबर तक विद्यालयवार एवं कोटिवार रिक्तियों को एनआइसी पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए भेजा जाएगा। वहीं, नियोजन इकाई 28 सितंबर को रिक्तियों का प्रकाशन करेगी। इसके बाद योग्य अभ्यर्थी 28 सितंबर से 13 अक्टूबर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद 16 अक्टूबर को औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित कर एनआइसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

अभ्यर्थी 16 से 26 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियों के निराकरण के बाद 31 अक्टूबर को अंतिम मेधा सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर चार नवंबर को विशेष शिविर लगाकर मेधा क्रम के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच की जाएगी और चयन सूची तैयार होगी, जबकि पांच नवंबर को कोटिवार रिक्ति के अनुसार चयन सूची एनआइसी पोर्टल पर जारी की जाएगी।