सीतामढ़ी में तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से युवक की मौत, एनएच-22 पर सड़क जाम

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। रुन्नीसैदपुर बस पड़ाव के समीप गुरुवार की देर शाम एक सड़क हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। एनएच-22 पर तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक ट्रक समेत भाग निकला। घटना से आक्रोशित लोगों ने हाइवे जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है।

ट्रक की ठोकर से युवक की मौत

जानकारी के अनुसार, रुन्नीसैदपुर बस पड़ाव के समीप गुरुवार की देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को ठोकर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।