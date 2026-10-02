सीतामढ़ी में नहाने गई थीं दोनों बहनें, छोटी डूबी तो बचाने उतरी बड़ी, दोनों की मौत

संवाद सहयोगी, सोनबरसा (सीतामढ़ी)। Two Sisters Drowned : शुक्रवार की दोपहर सरवरपुर गांव के नयकी पोखर में एक साथ दो बहनों की जिंदगी का दुखद अंत हो गया। नहाने के दौरान छोटी बहन गहरे पानी में चली गई।

उसे बचाने के लिए बड़ी बहन भी पानी में उतर गई। देखते ही देखते दोनों बहनें डूब गईं। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।

छोटी बहन को डूबता देख बचाने उतरी बड़ी बहन भुतही थाना क्षेत्र के सरवरपुर गांव में शुक्रवार दोपहर लाडली खातून (14) और उसकी छोटी बहन रौनक खातून (11) नयकी पोखर में नहाने गई थीं। बताया गया कि नहाने के दौरान रौनक का पैर अचानक फिसल गया। वह गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। छोटी बहन को डूबता देखकर लाडली उसे बचाने के लिए पानी में उतर गई। पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण वह भी संभल नहीं सकी।

ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद निकाला दोनों बहनों के डूबने की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण पोखर के पास जुट गए। ग्रामीणों ने पानी में उतरकर दोनों की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान पंचायत कचोर निवासी गुलाम गौस अंसारी की पुत्री लाडली खातून और रौनक खातून के रूप में हुई।

घर में मचा कोहराम एक साथ दो बेटियों की मौत की खबर मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। आसपास के लोग भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे।