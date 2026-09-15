भारत-नेपाल सीमा पर सुरसंड में गणेशोत्सव की धूम, 25 क्विंटल से अधिक के लड्डू बने आकर्षण का केंद्र

संवाद सहयोगी, सुरसंड (सीतामढ़ी)। बिहार के सीतामढ़ी में किसी ने 451 किलो का लड्डू चढ़ाया, तो किसी ने 401 किलो का। आस्था के इस अनूठे उत्सव में भगवान गणेश को अब तक 25 क्विंटल से अधिक लड्डू समर्पित किए जा चुके हैं। बड़े आकार के इन लड्डुओं को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर सुरसंड में सात दिवसीय गणेश पूजनोत्सव शुरू हो गया है। 27 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा इस बार भव्य आयोजन और अनूठी भेंट के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 27 वर्षों से विराज रहे गणपति बप्पा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बाबा गरीबनाथ प्रांगण के दुर्गा मंडप में गणपति बप्पा की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। इस बार सात दिवसीय महाउत्सव 21 सितंबर तक चलेगा। यहां भगवान गणेश की आराधना मिथिलांचल की लोक-परंपराओं और वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार की जाती है।

451 किलो से 101 किलो तक के लड्डू गणपति की कृपा से मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु बड़े वजन के लड्डू चढ़ा रहे हैं। अब तक 451, 401, 351, 301, 300, 251, 200, 151 और 101 किलो के एक-एक लड्डू समर्पित किए जा चुके हैं। इन विशाल लड्डुओं को देखने के लिए लोग विशेष रूप से पहुंच रहे हैं। समिति के अनुसार, अब तक कुल 25 क्विंटल से अधिक लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाए जा चुके हैं।

50 लाख के बजट से भव्य आयोजन सात दिवसीय महाउत्सव का कुल बजट करीब 50 लाख रुपये रखा गया है। आकर्षक पूजा-पंडाल, भव्य विद्युत सज्जा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आयोजन को भव्य और अनुशासित रूप देने में गणपति पूजा समिति के पदाधिकारी व सदस्य दिन-रात जुटे हुए हैं।