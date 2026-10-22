सीतामढ़ी में पिटाई के तीन दिन बाद 24 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत, चार पर आरोप

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। Sitamarhi Youth Death: सीतामढ़ी के मेहसौल थाना क्षेत्र में पिटाई के तीन दिन बाद 24 वर्षीय युवक मनोहर कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृतक आदर्शनगर भवदेपुर वार्ड नंबर-1 का निवासी था और दो बच्चों का पिता था। उसकी मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है।

विवाद के बाद मारपीट

स्वजन के अनुसार, सोमवार को घर से निकलने के दौरान दो युवकों ने मनोहर कुमार पर हमला कर दिया। आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपित नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए।

स्वजन ने करण कुमार, उसके पिता नथुनी साह, नंदलाल कुमार और सुरेंद्र पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है।

मेहसौल थानाध्यक्ष मोहम्मद असदुल्लाह ने बताया कि तीन दिन पूर्व सभी लोग आपस में खाया-पीया थे। इसी क्रम में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद मनोहर कुमार की पिटाई कर दी गई थी।

पिटाई के बाद मनोहर कुमार का इलाज चल रहा था। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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