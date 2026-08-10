दरभंगा में प्रेम विवाह के बाद सामने आया पत्नी का सच, ससुराल में दूल्हे की पिटाई से मौत

संवाद सहयोगी, दरभंगा । पिटाई से जख्मी एक युवक की मौत डीएमसीएच में उपचार के दौरान हो गई है। इसके बाद स्वजन ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाकर बिलखने लगे।

सूचना पर पहुंची बेंता थाना ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत हायाघाट थाना क्षेत्र के चकवा गांव निवासी अशोक सिंह का पुत्र नीतीश कुमार (26) बताया जाता है। जो निजी वाहन चालक का कार्य करता था।

मृत के भाई बिट्टू सिंह ने बताया कि पड़ोसी भाभी रंभा देवी 10 माह पूर्व नीतीश की मुलाकात लहेरियासराय थाना क्षेत्र के दारूभट्टी चौक निवासी राम सहनी की पुत्री नेहा कुमारी से करा दी। फिर स्वजन की रजामंदी से दोनों ने श्यामा मंदिर में लव मैरिज किया। इसके बावजूद नेहा मायके में ही रहती थी।

शादी के कई महीनों बाद नीतीश को मालूम हुआ कि नेहा पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे की मां है। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को नीतीश को पत्नी ने मायके बुलाया।

इसके देर रात उसके जख्मी होने की सूचना पर घर से स्वजन पहुंचे और आनन-फानन में डीएमसीएच में भर्ती कराया। डाक्टरों ने संदिग्ध जहरीला पदार्थ सेवन और मारपीट का उपचार कर 30 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद नीतीश घर पहुंचने पर खून की उल्टी करने लगा। स्वजन फिर नीतीश को दोबारा एक अगस्त को डीएमसीएच में भर्ती कराया। जिसके बाद रविवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुरालियों ने 27 जुलाई को नीतीश की जमकर पिटाई की थी। उसके पूरे बदन पर चोट थी। गंभीर पिटाई से उसकी मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पत्नी सहित अन्य ससुरालियों को हत्यारोपी बनाकर बेंता थाना में आवेदन दिया गया है।

खबरें और भी





