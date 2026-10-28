सीतामढ़ी में तालाब किनारे करंट से वृद्धा की मौत, मछली बचाने को बिछाया था मौत का जाल

संवाद सहयोगी, बथनाहा (सीतामढ़ी)। Sitamarhi Sahiyara Woman Death: सहियारा थाना से करीब आधा किलोमीटर दूर कटही टोला के समीप तालाब किनारे लगाए गए लोहे के तार में दौड़ाए गए करंट की चपेट में आने से 65 वर्षीय चंदरी देवी की मौत हो गई।

घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेज दिया है। मवेशियों के लिए घास काटने गईं मृतका की पहचान स्थानीय वार्ड संख्या नौ निवासी स्व. कपिलदेव मिश्र की पत्नी चंदरी देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, चंदरी देवी मंगलवार की शाम मवेशियों के लिए घास काटने गई थीं।