सारण में शौच के लिए खेत जा रहे युवक की करंट से मौत, छोटे भाई को बचाने में बड़ा भाई भी जख्मी

संवाद सूत्र, भेल्दी (सारण)। सारण के भेल्दी थाना क्षेत्र के लगनपुरा गांव में सोमवार की सुबह बिजली के टूटे तार ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। खेत में शौच के लिए जा रहे शत्रुघ्न राय (32 वर्षीय) की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। छोटे भाई को बचाने पहुंचे बड़े भाई भीष्म राय भी करंट लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है।

भाई को बचाने में दूसरा भाई भी झुलसा मिली जानकारी के अनुसार, लगनपुरा गांव निवासी रामधारी राय के पुत्र शत्रुघ्न राय सोमवार की सुबह खेत की ओर जा रहे थे। रास्ते में मोटर का बिजली तार टूटा हुआ था। उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। शत्रुघ्न उसकी चपेट में आकर गिर पड़े।