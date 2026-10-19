सारण में दर्दनाक सड़क हादसा: बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार पति की मौत, पत्नी-बच्चा घायल

संवाद सूत्र, मकेर (सारण)। सारण के मकेर थाना क्षेत्र में एनएच-722 पर चकिया पुल के पास रविवार की देर शाम बोलेरो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई।

हादसे में उसकी पत्नी और बच्चा भी घायल हो गए। मृतक की पहचान गड़खा थाना क्षेत्र के पीरडारी गांव निवासी एतवार मांझी के पुत्र शैलेश्वर मांझी के रूप में हुई है।

बहन के घर से लौट रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, शैलेश्वर मांझी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मकेर थाना क्षेत्र के डीही मनौवर गांव स्थित अपनी बहन के घर आया था। रविवार की देर शाम तीनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे।