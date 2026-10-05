सीतामढ़ी में राजमिस्त्री और मजदूर की दम घुटने से मौत, टंकी का सेटरिंग खोलने के दौरान घटना

संवाद सहयोगी, परिहार (सीतामढ़ी)। Sitamarhi Toilet Tank Accident: बेला थाना क्षेत्र के मुजौलिया गांव में सोमवार को नवनिर्मित मकान की शौचालय टंकी का सेंटरिंग खोलने उतरे राजमिस्त्री और मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई।

मृतकों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरि थाना क्षेत्र के बसंत बिशनपुर गांव निवासी राजमिस्त्री सुरेंद्र दास (लगभग 50 वर्ष) और सीतामढ़ी के बेला थाना क्षेत्र के धनहा गांव निवासी मजदूर राजेश महतो (35 वर्ष) के रूप में हुई है।

सुरेंद्र दास महेन्द्र दास के पुत्र थे, जबकि राजेश महतो राज किशोर महतो के पुत्र थे। टंकी में बेहोश हुए दोनों जानकारी के अनुसार, राजमिस्त्री सुरेंद्र दास पिछले दो-तीन वर्षों से मुजौलिया गांव में किराये का मकान लेकर रहते थे और ठेका लेकर मकान निर्माण का काम करते थे। इन दिनों मुजौलिया गांव निवासी गौरीशंकर सिंह के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। सोमवार अपराह्न सुरेंद्र दास शौचालय की टंकी का सेंटरिंग खोलने के लिए उसके अंदर उतरे। नीचे पहुंचते ही सुरेंद्र दास बेहोश हो गए। टंकी के पास खड़े मजदूर राजेश महतो ने उन्हें बेहोश होते देखा तो बचाने के लिए टंकी में उतर गए। अंदर पहुंचते ही राजेश महतो भी बेहोश हो गए। दीवार तोड़कर निकाला बाहर दोनों को बेहोश देखकर पास मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर काफी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के साथ मौके पर एंबुलेंस भी पहुंची।