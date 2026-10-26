इलाज और आक्सीजन के इंतजार में महिला की मौत का आरोप, सीतामढ़ी सदर अस्पताल में हंगामा

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Sadar Hospital Death: सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंची एक महिला की मौत के बाद स्वजन ने जमकर हंगामा किया।

स्वजन का आरोप है कि गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड पहुंचने के बावजूद महिला को समय पर आक्सीजन और इलाज नहीं मिल सका, जिससे उसकी जान चली गई। मृतका की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव निवासी रमसून देवी के रूप में हुई है।

पर्ची कटाने को कहा स्वजन के अनुसार, महिला की हालत गंभीर थी और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर उन्हें ओपीडी की पर्ची कटवाकर लाइन में लगने को कहा गया। इसी दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद स्वजन का आक्रोश फूट पड़ा।

इलाज में लापरवाही का आरोप महिला की मौत के बाद स्वजन ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि गंभीर मरीज को समय पर आक्सीजन और उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी कथित लापरवाही को लेकर उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा किया।