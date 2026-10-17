सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीज की मौत, ICU बेड नहीं मिलने पर बाहर निकालने का आरोप

सुमित कुमार, सीतामढ़ी। Sitamarhi Sadar Hospital: सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार की देर रात इलाज के लिए पहुंचे एक मरीज की मौत हो गई।

परिजनों का आरोप है कि आईसीयू में बेड नहीं मिलने के कारण मरीज को भर्ती नहीं किया गया और अस्पताल के स्टाफ व सुरक्षा गार्ड ने उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद अस्पताल के गेट पर ही मरीज ने दम तोड़ दिया।

गेट पर हुई मौत मृतक की पहचान बाजपट्टी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी कपिलदेव पासवान के रूप में हुई है। मरीज की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया।

पुलिस ने संभाला मोर्चा हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। परिजनों के आरोपों ने अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था और गंभीर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।