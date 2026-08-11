मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने की तोड़फोड़

संवाद सहयोगी, मुंगेर। मॉडल सदर अस्पताल की इमरजेंसी में मंगलवार की रात लगभग साढ़े नौ बजे इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई।

मौत के बाद आक्रोशित स्वजन ने इमरजेंसी में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी इमरजेंसी छोड़कर जान बचाकर बाहर निकल गए।

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की तीन गाड़ियां अस्पताल पहुंचीं और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। मरीज सीताकुंड कल्याणक निवासी स्व. विशेश्वर यादव का पुत्र धीरज कुमार (30) था।

स्वजन के अनुसार धीरज को दो दिनों से बुखार था। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात में अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे इमरजेंसी में लाया गया।

स्वजन का आरोप है कि इमरजेंसी में सुई देने के बाद धीरज की हालत और गंभीर हो गई। सांस लेने में परेशानी होने पर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, लेकिन सिलेंडर में आक्सीजन नहीं थी।

ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत

स्वजन का दावा है कि समय पर आक्सीजन नहीं मिलने के कारण मरीज की मौत हो गई। खबर मिलते ही स्वजन का गुस्सा फूट पड़ा।

देखते ही देखते इमरजेंसी में हंगामा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इससे अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और उनके स्वजनों में भी दहशत फैल गई। स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर वहां से निकल गए।पुलिस ने पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाया और स्थिति शांत कराई।