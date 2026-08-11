मुंगेर: थाने से ट्रक गायब होने के मामले में एक्शन, थानाध्यक्ष समेत 3 सस्पेंड; राजेश कुमार को मिली कमान

संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुफ्फसिल थाना से गिट्टी लदा ट्रक गायब होने के मामले में मुफ्फसिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह, थाना के पीटीसी धनंजय कुमार और मुंशी अरविंद कुमार निलंबित कर दिया गया।

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मुख्यालय डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही तय करते हुए मुफ्फसिल थाना के पीटीसी धनंजय कुमार, मुंशी अरविंद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी मुफ्फसिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार के निलंबन की अनुशंसा डीआईजी से की गई है। साथ ही खनन विभाग के तत्कालीन खनन निरीक्षक मु. अरमान के पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को अनुशंसा की गई है। राजेश कुमार, नए थानाध्यक्ष। निलंबन के बाद मुफ्फसिल थाना का नया थानाध्यक्ष राजेश कुमार को बनाया गया है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि खनन निरीक्षक द्वारा तीन जुलाई को जब्त गिट्टी लदे ट्रक की जब्ती सूची और रिसिविंग की जानकारी पीटीसी द्वारा थानाध्यक्ष को नहीं दी गई।

तीन जुलाई की सुबह थाना में मुंशी का काम कर रहे अरविंद कुमार द्वारा भी थानाध्यक्ष से जानकारी साझा नहीं की। ट्रक गायब होने के बावजूद थानाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और वरीय अधिकारियों से मामले को अवगत नहीं कराया।

जांच रिपोर्ट में थानाध्यक्ष और पीटीसी तथा मुंशी की गंभीर लापरवाही सामने आई। एसपी ने बताया कि तत्कालीन खनन निरीक्षक मु. अरमान की भी लापरवाही सामने आई है। 10 जुलाई को थाना से ट्रक गायब होने की जानकारी मिलने के बाद भी उन्होंने इस मामले को वरीय अधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया।

खबरें और भी







एसपी ने बताया कि नए थानाध्यक्ष को 24 घंटे के अंदर मुफ्फसिल थाना में योगदान कर मुख्यालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने बताया कि थाना से गायब हुए गिट्टी लदे ट्रक की खोजबीन की जा रही है। जल्द ट्रक को भी बरामद कर लिया जाएगा। जानकारी नहीं होने की रट लगाते रहे थानाध्यक्ष थाना से गिट्टी लदा ट्रक मामले में मुफ्फसिल थानाध्यक्ष वरीय अधिकारियों के समक्ष भी इसकी जानकारी नहीं होने की लगातार रट लगाते रहे। दरअसल मामला सामने आने के बाद एसपी और सदर एसडीपीओ ने मुफ्फसिल थानाध्यक्ष ने इस बारे में जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने पहले बताया कि खनन निरीक्षक ने थाना में कोई जब्ती सूची नहीं दी और बिना रिसिविंग के गिट्टी लदा ट्रक थाना के बाहर खड़ा कर चला गया।