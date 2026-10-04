सीतामढ़ी में 25 हजार का इनामी डबला गिरफ्तार, सोनापट्टी में घेराबंदी कर पुलिस ने दबोचा

सुमित कुमार, सीतामढ़ी। Sitamarhi Dabla Arrest: जिले के टॉप अपराधियों की सूची में शामिल 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश डबला को नगर थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने शहर के सोनापट्टी स्थित रतन चौक वाली गली में घेराबंदी कर उसे दबोचा। पुलिस को उसके शहर में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

लंबे समय से थी तलाश

बताया गया कि डबला पुलिस के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ था। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और फरार रहने के कारण पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।