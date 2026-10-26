Sitamarhi News : सड़क हादसे में मधुबनी के बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल

संवाद सहयोगी, सुरसंड (सीतामढ़ी)। सड़क पर सफर की एक चूक पलभर में जिंदगी पर भारी पड़ गई। एनएच 227 पर नवाही स्थित एसएसबी कैंप के समीप सोमवार की रात डाइवर्सन पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई।

जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की। एक की मौत, दूसरा घायल मृतक की पहचान मधुबनी जिले के साहरघाट थाना क्षेत्र के अवारी गांव निवासी गुना झा के पुत्र मुकेश झा के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक की पहचान इसी गांव के तेज नारायण झा के पुत्र रौशन झा के रूप में की गई है। दोनों पल्सर बाइक से जा रहे थे।

सीतामढ़ी से भिट्ठामोड़ जा रहे थे युवक भिट्ठा थानाध्यक्ष दीपक पटेल ने बताया कि मुकेश झा अपनी पल्सर बाइक से सीतामढ़ी से भिट्ठामोड़ की ओर आ रहे थे। इसी दौरान नवाही स्थित एसएसबी कैंप के समीप एनएच 227 के डाइवर्सन पर हादसा हो गया। दुर्घटना के कारणों का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है।