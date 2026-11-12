सीतामढ़ी में दाह संस्कार के बाद नदी में नहाने गए शिवहर के युवक की डूबकर मौत, परिवार में मातम

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Youth Drowning Death: जिले के रीगा में स्वजन के दाह संस्कार के बाद नदी में स्नान करने गए शिवहर के एक युवक की डूबने से मौत हो गई।

घटना रीगा थाना क्षेत्र की बुलकीपुर पूर्व पंचायत के बीन टोली वार्ड संख्या-3 की है। मृतक की पहचान शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के कसूरिया गांव निवासी स्व. कैलाश मल्लिक के पुत्र महेश मल्लिक के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

नदी में नहाने गया था युवक जानकारी के अनुसार, महेश मल्लिक अपने किसी स्वजन के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए बीन टोली पहुंचा था। दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह नदी में स्नान करने गया।