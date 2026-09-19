सीतामढ़ी कस्तूरबा विद्यालय में नौवीं की छात्रा ने फंदा लगाकर की खुदकशी, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Student Suicide Case: जिले के रीगा प्रखंड अंतर्गत रेवासी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शनिवार को दर्दनाक हादसा सामने आया। विद्यालय में नामांकित नौंवीं कक्षा की एक छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

पूर्वी चंपारण की निवासी मृतक छात्रा की पहचान रजनी के रूप में हुई है। वह पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर खानपिपरा गांव की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम रामानंद सहनी तथा मां का नाम किरण देवी बताया गया है।

घटना की जांच करने पहुंचे एएसपी आशीष आनंद और अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी। विद्यालय से जुड़े लोगों से की जा रही पूछताछ। फोटो: जागरण शनिवार को लौटी थी मृतक छात्रा चौरचन पर्व की छुट्टी बिताने के बाद शनिवार को ही घर से वापस विद्यालय पहुंची थी। विद्यालय पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसने एक कमरे में जाकर अपने दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे से लटक गई।