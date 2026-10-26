कौन थी वह मजबूर मां जिसने कलेजे के टुकड़े को कचरे में फेंका? सीतामढ़ी में मिली नवजात

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Newborn Girl Found: शहर में रविवार की शाम एक नवजात बच्ची कचरे के ढेर में मिली तो लोगों के जेहन में सबसे पहला सवाल यही उठा कि आखिर वह कौन थी, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह छोड़ दिया।

क्या वह मजबूर मां थी, जो हालात के आगे बेबस हो गई थी, या बच्ची को यहां छोड़ने के पीछे कोई और वजह थी? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन लखनदेई नदी किनारे कचरे के ढेर में मिली नवजात ने शहर की संवेदनशीलता और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कचरे में मिली नवजात घटना नगर थाना क्षेत्र के रिंग बांध स्थित लखनदेई नदी के किनारे की है। रविवार की शाम कचरे के ढेर में लोगों की नजर नवजात बच्ची पर पड़ी। इसके बाद इलाके में चर्चा का माहौल बन गया और नवजात को इस तरह छोड़ने को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल उठाने लगे। मां की मजबूरी क्या थी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नवजात को कचरे के ढेर में छोड़ने की नौबत क्यों आई। यदि बच्ची को जन्म देने वाली मां मजबूर थी तो उसकी वह कौन सी परिस्थिति थी, जिसने उसे अपनी संतान से दूर कर दिया? वहीं, यदि इसके पीछे कोई और कारण है तो उसकी जानकारी भी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।