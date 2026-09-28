सीतामढ़ी की जीविका दीदियों ने 29.57 लाख का मुनाफा कमाकर रचा इतिहास, बनीं आत्मनिर्भरता का प्रतीक

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Jeevika Didi Profit News: जिले में सामूहिक प्रयास और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जीविका दीदियों ने सफलता की नई मिसाल पेश की है।

परसौनी प्रखंड की वर्षा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड ने इस वित्तीय वर्ष में 29 लाख 57 हजार 665 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वार्षिक आमसभा में समिति की इस उपलब्धि की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजना पर चर्चा हुई।

वार्षिक आमसभा का आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ समिति की अध्यक्ष सविता देवी, सचिव किरण देवी और कोषाध्यक्ष सरिता देवी सहित निदेशक मंडल के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक उमाशंकर भगत ने समिति के कामकाज की समीक्षा की और बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीपीएम ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक प्रयास से संस्थाएं लगातार मजबूत हो रही हैं।