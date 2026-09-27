मुजफ्फरपुर में गांधी जयंती पर नीतीश कुमार का जीविका दीदियों से संवाद, 20 साल बेमिसाल कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Nitish Kumar Muzaffarpur Visit: गांधी जयंती के अवसर पर सदातपुर स्थित एआरसी स्कूल के सीनेट हाल में 'नीतीश संवाद: जीविका के 20 साल बेमिसाल' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जदयू ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को जिला जदयू मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में पार्टी की महिला प्रखंड अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों और प्रदेश पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई।

दो हजार दीदियां होंगी शामिल

बैठक में प्रदेश द्वारा नियुक्त प्रभारी सह सीतामढ़ी की एमएलसी रेखा गुप्ता और जदयू की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. इसमत जहां मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।

बैठक के दौरान उपस्थित जिला व महानगर की महिला नेताओं और प्रखंड अध्यक्षों ने कार्यक्रम में दो हजार जीविका दीदियों को लाने का सामूहिक संकल्प लिया।

नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच से जीविका दीदियां आज आत्मनिर्भर बन रही हैं।

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एमएलसी चुनाव पर रणनीति

इसी क्रम में कर्पूरी सभागार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई।

वैशाली के विधायक सह चुनाव प्रभारी सिद्धार्थ पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के प्रखंड अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक का संचालन जदयू जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार ने किया।

बैठक के दौरान जदयू प्रत्याशी ई. अभिषेक झा, महानगर अध्यक्ष अरुण पटेल, जिला प्रवक्ता कुंदन शांडिल्य, महिला जिलाध्यक्ष सोनी तिवारी और महिला महानगर अध्यक्ष बिनते जेहेरा उपस्थित रहे।

इसके साथ ही प्रो. संगीता, सुधा चौधरी, डाली मित्तल और नूतन चौधरी समेत पार्टी के कई अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल हुए।