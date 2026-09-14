1 तीर से 2 निशाने: 'नीतीश संवाद' से लालू पर वार, अब जीविका दीदियों के जरिए सियासी समीकरण साधने की तैयारी
जदयू नीतीश संवाद श्रृंखला का विस्तार कर रही है, जिसमें नीतीश कुमार के दो दशकों के शासनकाल में जनहित और बिहार हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा।
HighLights
जदयू नीतीश संवाद श्रृंखला का विस्तार कर रहा है।
नीतीश कुमार के दो दशकों के कार्यों पर चर्चा होगी।
फरक्का के बाद अब जीविका दीदी संवाद अक्टूबर से।
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश संवाद की शृंखला को जदयू ने विस्तार दिए जाने का काम आरंभ कर दिया है। वैसे इस संवाद शृंखला को राजनीतिक नही कहा जा रहा। बिहार के हितों की बात कही जा रही। पर इसके माध्यम से जदयू फिर से लोगों को यह बताने की कवायद में लगा है कि नीतीश कुमार ने अपने दाे दशकों के शासन काल में किस-किस क्षेत्र में कितनी गंभीरता से जनहित और बिहार हित से जुड़े काम किए।
हाल ही में जदयू ने फरक्का जल संधि से बिहार को हो रहे नुकसान को लेकर बड़े स्तर पर नीतीश संवाद की श्रृंखला आरंभ की थी। गंगा किनारे स्थित जिलों में यह संवाद होना है। पहले चरण में बक्सर से शुरू हुआ यह संवाद खगड़िया तक पहुंच गया है।
इस संवाद के माध्यम से यह बात भी जदयू के बड़े नेता अपने पार्टी व अन्य लोगों को यह बता रहे कि नीतीश कुमार ने किस तरह से फरक्का जल संधि के विरोध में अपनी बातें कई बार अलग-अलग फोरम पर रखी। बिहार के नुकसान की बात उठायी। यहां तक कहा कि फरक्का बराज को तोड़ देना चाहिए।
इस विषय पर हो रहे संवाद में यह बात भी मुखर हो रहा कि जिस समय फरक्का जल संधि हुई उस समय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सत्ता में थे पर उन्होंने बिहार के हिताें की अनदेखी की। एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे।
अभी राजनीतिक सरगर्मी नहीं के बराबर है तो ऐसे में जदयू ने नीतीश संवाद की शृंखला के तहत एक नए विषय को जोड़ दिया है। दिसंबर तक फरक्का जल संधि को लेकर नीतीश संवाद चलना है। इसी बीच अक्टूबर से जीविका दीदी को लेकर नीतीश संवाद आरंभ होना है। जीविका दीदी के बारे में यह कहा जाता रहा है कि इनका समूह नीतीश कुमार की सोच का परिणाम है।
नीतीश कुमार ने हाल के वर्षों में अपनी जितनी यात्राएं आरंभ की उसमें उन्होंने जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। शराबबंदी लागू होने के बाद भी नीतीश जीविका दीदियों के बीच गए थे। अब फिर से जदयू जीविका समूह के लिए नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा लोगों के बीच काम करेगी।
नीतीश कुमार जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय वह अपने पार्टी के लोगों से कहा करते थे कि उनकी सरकार ने इतने अधिक क्षेत्रों में काम किए हैं उनकी चर्चा कर ही वह लोगों का समर्थ हासिल कर सकते हैं। जदयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नीतीश संवाद शृंखला के तहत लगभग आधा दर्जन विषयों पर लाेगों के साथ चर्चा की योजना है। जल्द ही अन्य विषय भी सामने आएंगे।
यह भी पढ़ें- UCC पर अमित शाह के बयान से बिहार NDA में सियासी संग्राम, JDU का 'NO', HAM का 'YES'-क्या गठबंधन में बढ़ेगी टकराव?
यह भी पढ़ें- Bihar MLC Election 2026: 30 जिलों के मतदाता चुनेंगे 8 विधान पार्षद; PK की एंट्री से किसका बिगड़ेगा गणित?