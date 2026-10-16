किसी ने जीता सोना तो किसी ने चांदी, सीतामढ़ी की छह बेटियों ने बढ़ाया मान

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बेटियों के बुलंद हौसले और दमदार प्रदर्शन से तिरहुत प्रमंडल ने राज्यस्तरीय विद्यालय बालिका भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है।

मुजफ्फरपुर में 11 से 15 अक्टूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में तिरहुत प्रमंडल अंडर-19 वर्ग का विजेता और ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि अंडर-17 वर्ग में उपविजेता रहा।

इस शानदार सफलता में जिले की छह खिलाड़ियों ने अलग-अलग भार वर्गों में पदक जीतकर अहम भूमिका निभाई।

प्रतियोगिता में जिले की खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी उपलब्धि से जिले के खेल जगत में खुशी का माहौल है।

अंडर-17 वर्ग में तान्या कुमारी ने 48 किलोग्राम और प्रीति कुमारी ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं, अंडर-19 वर्ग में गरिमा भारती ने 58 किलोग्राम और वैष्णवी रानी ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया।